شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لإحدى قرى مركز أبو حماد بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت إدارة شؤون خدمة المجتمع بجامعة الزقازيق، القافلة الثالثة والعشرين من قوافلها البيطرية المجانية لإحدى قرى مركز أبو حماد، مع اتباع كافة الإجراءات الإحترازية، باشراف الدكتور نصر عبدالوهاب عميد الكلية، والدكتور أحمد السيد بحيري وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإعداد الدكتورة لماح عبد السميع مدير قطاع شؤون خدمة المجتمع ومدير المستشفى البيطري التعليمي، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بمركز أبوحماد، وذلك ضمن فعاليات خطة كلية الطب البيطري بالجامعة، للمشاركة المجتمعية للعام 2020-2021 ومهرجان البيئة الثامن عشر، والبرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصري، برعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شارك في القافلة عدد من أطباء المستشفى البيطري التعليمي، من بينهم الدكتور محمد عبدالله غنيمي، وطبيب بيطري أحمد علاء الدين، حيث تم الكشف على ٧٨ من الحيوانات، و٢١٢٨ من الطيور والأرانب، وتشخيصها وعلاجها مجانا في إطار مساهمة جامعة الزقازيق في التخفيف عن المواطن الشرقاوى والنهوض بالمستوى المعيشى له وبمشاركة طلاب الكلية .

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، حرص الجامعة على تقديم خدمة حقيقية لأبناء محافظة الشرقية، من خلال تقديم قوافل طبية بيطريه وخدمية لكافة قرى ومراكز المحافظة، وذلك من خلال التطور الكبير الذي حدث في مفهوم دور الجامعة في خدمة المجتمع خلال الـ 20 عاماً الماضية، مشيرا إلى أن الجامعة مؤسسة لا يقتصر دورها على التعليم والبحث العلمي فقط ،بل يمتد أيضا إلى خدمة المجتمع والبيئة.

وأضاف الدكتور أحمد السيد بحيري، أن القوافل البيطرية الخدمية تأتى من حرص الكلية على تقديم الدعم لأهالي محافظه الشرقية والنهوض بالمستوي المعيشي لهم، وأن الكلية توجه قافلة أسبوعياً لأحد القرى الأكثر احتياجاً مدعمة بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية، وكذلك بالأدوية اللازمة وتصرف جميعها مجاناً ،وذلك بالإشتراك مع مجموعة العمل التطوعي بكلية الطب البيطري .