شكرا لقرائتكم خبر عن «الألفي» مديرًا لأمن السويس.. ونقل «عبدالعال» للجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الثلاثاء، حركة تنقلات شملت تعيين اللواء محمد الألفي، مديرًا لأمن السويس، خلفا للواء رجب عبدالعال، الذي تم تصعيده للعمل مديرًا لأمن الجيزة.

وتدرج اللواء محمد عبدالعزيز الالفي في المناصب بمديرية أمن القاهرة، وقطاعات وزارة الداخلية، إذ عمل رئيسا لمباحث قسم شرطة الأزبكية، ثم مفتش مباحث قطاع غرب القاهرة، ثم عمل رئيسا لقطاع غرب القاهرة، وترقى عقب ذلك لمنصب نائب مدير مباحث الجيزة، ثم ترقى للعمل مديرا للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام.

ونُقل «الألفي» لقطاع مصلحة السجون، وفي حركة التنقلات بالوزارة في أغسطس الماضي جرى ترقيته للعمل بمنصب مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، وتم تعيينه اليوم للعمل مديرا لأمن السويس.