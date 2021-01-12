شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد كوبري الشموت.. ويشن حملة لإزالة الإشغالات بشوارع بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الثلاثاء، بجولة مفاجئة بشوارع مدينة بنها لمتابعة منظومة النظافة وإزالة الإشغالات، وذلك في إطار خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم، بحضور المهندس على عبدالستار، رئيس مجلس مدينة بنها.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد شارع الاستاد، حيث قام بحملة على عدد من الكافيهات، وتم تحرير محاضر لأصحابها لتعديهم على الطريق العام والاستيلاء على الرصيف والتسبب في عرقلة الحركة المرورية.

وتابع المحافظ جولته بتفقد منطقة الرياح التوفيقي ووابور الثلج والحرس الوطني، وتم رفع الإشغالات وتحرير المحاضر للمخالفين لتسيير الحركة المرورية للسيارات والمارة، وبناء عليه تم عمل حملة إشغالات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، وتم تحرير 20 محضر مخالفة مابين إشغال طريق وسرقة تيار كهربي وبروز.

وخلال الجولة، تم ضبط مقهى بمنطقة شرق الاستاد بها 15 شيشة، وعلى الفور أصدر المحافظ تعليمات لضبط تلك الشيش ومصادرتها واتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال تلك المقهى.

وتابع المحافظ جولته أيضًا بتفقد ميدان سعد زغلول، حيث تم إخلاء جميع الباعة بالميدان وتم إخلاء الباعة من الطريق، وتم تحرير محاضر مخالفة.

ثم توجه المحافظ لمتابعة أعمال تطوير المرحلة الثانية لإنشاء كوبري الشموت، للقادمين من الإسكندرية ومتجهين إلى القاهرة بتكلفة إجمالية تصل إلى 32 مليون جنيه بطول 642 مترًا، وعرض 18 مترًا، والذي تقوم بتنفيذه شركة النيل للمقاولات العامة، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري.

ووجه المحافظ بإنجاز المشروع وفق جدول زمني سريع، كما هو مخطط له لرفع المعاناة عن المواطنين، وتيسير حركة المرور على الطريق الزراعي.