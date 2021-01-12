شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الشرقية»: تحرير 5 محاضر مخالفة وضبط ثلاجة حفظ لحوم بدون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، بالإشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، قامت بشن حملات تفتيشية بمراكز أبوحماد والقرين وأبوكبير ومنيا القمح، لضبط سوق اللحوم والأسماك.

تم خلال الحملة تحرير 5 محاضر مخالفة لثلاجة حفظ لحوم ومحلات جزارة، وضبط ثلاجة لحفظ اللحوم والدواجن مخالفة بدون ترخيص، حيث يتم تفكيك الدجاج المجمد وإعادة تعبئته بعلامة تجارية أخرى، كما تم ضبط 2 طن و791 كجم دجاج وأجزاء دجاج مخالفة، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها و58 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية.

ومن جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ،على مدير مديرية الطب البيطري ،بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ،ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.