شكرا لقرائتكم خبر عن «الغضبان»: بورسعيد ضمن المراكز الأولى في الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عادل الغضبان محافظة بورسعيد، أن المحافظة جاءت ضمن محافظات المراكز الأولى تصدرا لسرعة استجابة الشكاوى للمواطنين، وذلك من خلال تقرير استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول موقف رصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها وإزالة أسباب الشكوى خلال عام ٢٠٢٠ في مختلف المجالات .

وحققت محافظة بورسعيد من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين نسب إنجاز متميزة خلال عام ٢٠٢٠، في سرعة استقبال شكاوى المواطنين وحلها، وذلك في إطار حرص المحافظة على سرعة التواصل مع المواطنين والاستجابة لكافة الشكاوى الواردة للجهات المختصة في عدد من المجالات .

حيث يعمل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ديوان عام محافظة بورسعيد بقيادة المهندسة رشا شريف يوميا على تلقى الشكاوى المختلفة للمواطنين، وسرعة الاستجابة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالتيسير على المواطنين والتواصل معهم وسرعة حل الشكاوى في مختلف القطاعات ،

هذا وقد شهدت المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين ببورسعيد أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى في إطار التحول الرقمى والتكنولوجى الذي تشهده المحافظة بما يساهم في رفع كفاءة الأداء وسرعة التواصل مع المواطنين والتيسير عليهم وتوفير كافة سبل الراحة للمواطن عند تلقى الخدمة.