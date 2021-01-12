شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 10 آلاف كرتوة مواد غذائية ضمن «حياة كريمة» بالمنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل شباب الفريق الرئاسي في المنيا، الثلاثاء، توزيع 10 آلاف «كرتونة» مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا ضمن البرنامج الرئاسي «حياة كريمة»، و«رد الجميل».

وقام الفريق الشباب الرئاسي بتوزيع «الكراتين» على الأسر الأكثر احتيجًا بقرية «تندة» بمركز ملوي، بحضور الدكتور مينا مجدي، ممثل البرنامج الرئاسي، وفاطمة محمد، نائب رئيس المركز، وسمية بهاء عضو المجلس القومي للمرأة .

من جانبه، كلف المحافظ اللواء أسامة القاضي، رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، بتقديم التسهيلات للفريق الرئاسي في توزيع المخصصات للأسر الأكثر احتياجًا.

توزيع كراتين غذائية في المنيا

توزيع كراتين غذائية في المنيا