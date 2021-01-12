شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالناصر قنديل: برلمان 2021 يضم 391 نائبًا جديدًا و 176 عضوًا من المجلس السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالناصر قنديل، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، إن برلمان 2021 الجديد يمثل مجلس الآمال والطموحات، فجميع المجالس خلال العشر سنوات الماضية جاءت في ظروف استثنائية مختلفة، ولكن اليوم نحن أمام مجلس حر أتى تعبيرًا عن إرادة المصريين، مجلس يضم نخبة شبه جديدة على الحالة المصرية، فلدينا 391 نائبًا سيؤدون اليمين اليوم هم نواب جدد و176 نائبًا فقط من البرلمان السابق.

وأضاف عبدالناصر قنديل، في لقاء مع الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن متوسط العمر انخفض في مجلس النواب الجديد خمس سنوات عن المجلس السابق، وهذا أمر مهم للغاية ويعني حيوية وكفاءة أكثر للبرلمان.

وأوضح عبدالناصر قنديل، إننا نمتلك مجموعة من الفئات الأولى بالرعاية نتيجة أن النظم الانتخابية المباشرة كانت مواقفها غير جيدة تجاه فئات الشباب والمرأة.

وأشار مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، إلى أن الدعم لتلك الفئات لا يعد تميزًا، وبالتالي تعديل الدستور خصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد مقاعد المجلس، والمرأة ستتجاوز هذا العدد بالفعل.

وتابع أن عدد مقاعد المرأة بالمجلس 163 عضوًا بالمجلس الحالي، وهو رقم غير مسبوق أبدًا في تاريخ الحياة النيابية، وتقريبا يوازى عدد مقاعد المرأة في الخمسين عامًا الماضية.