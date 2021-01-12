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سرقة «محول ضغط عالي» لإنارة طريق الصعيد الزراعي في مغاغة بالمنيا

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مجهولون بسرقة محول كهرباء «ضغط عالي» الخاص بإنارة طريق الصعيد الزراعي أمام مركز مغاغة شمال المنيا .

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، بلاغا من عماد الشايب، رئيس الوحدة المحلية لقرية ميانة بمركز مغاغة، بقيام مجهولين بسرقة محول كهرباء الضغط العالي، المخصص لإنارة طريق الصعيد الزراعي الدائري أمام مركز مغاغة، مما تسبب في إظلام الطريق.

وكشف «الشايب» في بلاغه أن المجهولين قاموا بفض محتويات المحول وقطع التيار الكهربائي.

تحرر محضر بالواقعة وكلف مباحث الكهرباء والبحث الجنائي بالتحري والقبض على المتهمين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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