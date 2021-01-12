شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة «محول ضغط عالي» لإنارة طريق الصعيد الزراعي في مغاغة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مجهولون بسرقة محول كهرباء «ضغط عالي» الخاص بإنارة طريق الصعيد الزراعي أمام مركز مغاغة شمال المنيا .

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، بلاغا من عماد الشايب، رئيس الوحدة المحلية لقرية ميانة بمركز مغاغة، بقيام مجهولين بسرقة محول كهرباء الضغط العالي، المخصص لإنارة طريق الصعيد الزراعي الدائري أمام مركز مغاغة، مما تسبب في إظلام الطريق.

وكشف «الشايب» في بلاغه أن المجهولين قاموا بفض محتويات المحول وقطع التيار الكهربائي.

تحرر محضر بالواقعة وكلف مباحث الكهرباء والبحث الجنائي بالتحري والقبض على المتهمين.