شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من كبار رجال الأزهر يدعمون الأطفال المصابين في «أورام الأقصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر وفدًا من قيادات منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، للمساهمة في تقديم الدعم لمرضى السرطان خلال مسيرتهم في تلقي العلاج داخل أقسام المستشفى المختلفة.

كان في استقبال وفد المنطقة الأزهرية مسئولو العلاقات العامة بالمستشفى، وتم تنظيم جولة لهم لمتابعة العمل والنجاحات داخل أقسام علاج اليوم الواحد والعلاج الكيماوي ومعمل الباثولوجي ومقر بنك الدم المتكامل وتم شرح عملية قبول التبرع بالدم من الخطوة الأولي لاستقبال المتبرع وانتهاءً بوصولها لمستحقيها، وتم تقديم شرح واف بماكينة العمل اليومية طبيا ونفسيا لكافة المرضى من أبناء محافظات الصعيد والذين يتلقون العلاج اليومي داخل المستشفى والنجاحات التي حققها المستشفى خلال الفترة الماضية، كما رافقهم مسئولو مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال الجديدة في جولة للتعرف على الخدمات المقدمة لأطفال الصعيد للتخفيف عنهم وعلاجهم بالمجان تماماً.

وخلال الزيارة، قال الدكتور خليفة محمد إبراهيم خلال زيارته للمستشفي: «لقد زرنا اليوم صرحاً طبياً عظيماً بصعيد مصر اسمه مستشفي شفاء الأورمان لعلاج مرضى السرطان، للتأكيد على التكافل الإنساني والمحبة بين كافة أطياف المجتمع ولدعم المستشفى في مسيرتها الصادقة لتحقيق شعار (صعيد بلا سرطان)، هذا الطراز العالمي والنموذج الفريد في نظم الإدارة والخدمة الطبية المتطورة يضم نخبة عظيمة جداً من طاقم أطباء واستشاريين وتمريض، كل شيء فيها عظيم، مستشفي مجاني قائم على التبرعات؛ مجهود ضخم يستحق الدعم والمساندة؛ نسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء».

وأكد قيادات المنطقة الأزهرية خلال زيارتهم للمستشفى أنه يجرى العمل على استقطاع جزء من رواتب المنطقة الأزهرية شهريا لصالح مرضي السرطان الأطفال، كما سيتم تدشين مبادرة التبرع بالدم على مستوي المعاهد الأزهرية، حيث ضم وفد منطقة الأقصر الأزهرية خلال الزيارة كلا من الدكتور العادلي محمد أحمد الأستاذ بجامعة الأزهر، والشيخ محمود بسيوني مدير عام منطقة وعظ الأقصر، والشيخ جمال سليمان حسن مدير التعليم الثانوي، والشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان مدير التعليم الابتدائي، ومحمد سيد العزب مدير مكتب رئيس المنطقة، وصلاح الدين النحاس عضو العلاقات العامة والإعلام، وطارق العزب الرشيدي مدير الإدارة الزراعية، وبدوي محمود حسن عضو إدارة الامتحانات.