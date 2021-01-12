شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلي لطريق «الثلاجة» لمدة 6 أشهر لإنشاء كوبري للسيارات بالبدرشين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة عن إنشاء كوبرى للسيارات أعلى مزلقان (المرازيق- طريق الثلاجة) بمركز ومدينة البدرشين وهو الامر الذي يستلزم قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والشركة المنفذة لأعمال بتنفيذ غلق كلى لطريق الثلاجة في الاتجاهين أمام المزلقان بدءاً من اليوم ولمدة 6 أشهر.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن الأعمال تأتى في إطار خطة الدولة لإلغاء مزلقانات خطوط السكة الحديد والحد من حوادث السير حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أن الكوبرى من المقرر أن يحقق الربط بين طريق الثلاجة وطريق المريوطية- مصر أسيوط الزراعى.

وأوضح أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء تحويلة مرورية لتسهيل حركة المرور بمحيط منطقة الاعمال والتى جاءت كالتالي :

القادم من طريق المريوطية وطريق مصر أسيوط الزراعى باتجاه طريق الثلاجة مروراً بمزلقان المرازيق ذهاباً وإياباً، يسلك طريق (الدكمى) والذى يبعد عن طريق الثلاجة بـ 1،5 كم.

وأكد على مسؤولى الإدارة العامة لمرور الجيزة باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو توفير وسائل الأمن الصناعى والمساعدات الفنية والإرشادية بالتنسيق مع الشركة المنفذة إلى جانب تعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لإرشاد المواطنين للاتجاهات الجديدة.

كما تهيب المحافظة بالمواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية لتفادى التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.