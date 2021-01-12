شكرا لقرائتكم خبر عن المصري الحاصل على جائزة أفضل رائد أعمال بإسبانيا 2020: «أمي مَثَلي الأعلى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

من داخل أحد شوارع حي شبرا العريق بوسط القاهرة بدأ حلم المهندس الشاب عمر عبدالجيد الحاصل على بكالوريوس الهندسة في السفر إلى الخارج للحصول على فرصة عمل، ربما لم يستطع الحصول عليها بعد تخرجه من هندسة حلوان عام 2009، 4 أعوام قضاها المهندس عمر تنقل فيها بين دول الاتحاد الأوربي استطاع فيها الحصول على أفضل رائد أعمال شاب في فالينسيا بدولة إسبانيا عام 2020، والحصول على جائزة أفضل شخصية «إيراسموس» على المستوى الأوروبي لعام 2017،، بجانب اختياره عضو في الوفد الوطنى الإسبانى في الاتفاقية الأوربية الثالثة للعمل الشبابى 2020 لمدة 5 سنوات .

بدأت رحلة المهندس عمر عبدالجيد عندما قدم في منحة الاتحاد الأوروبى الخاصة بخدمة التطوع الأوروبى في عام 2016 في دولة إسبانيا، وكانت مدتها عامًا واحدًا «قدمت في منحة الاتحاد الأوروبي في عام 2016، وكانت تهتم بالمشاريع التي لها علاقة بريادة الأعمال الاجتماعية، وأحب أوضح الفرق بين رجل الأعمال ورائد الأعمال فالأول يبحث عن المنفعة الشخصية له بينما الثانى يبحث عن المنفعة المشتركة له وللمجتمع، وخلال هذا العام عرضوا عليا العمل معهم كمنسق مشاريع بين إسبانيا والاتحاد الأوروبي».

استطاع «عبدالجيد» خلال إقامته بإسبانيا عمل مبادرة لحث الشباب على الانفتاح الثقافى بين الدول المجاورة بأقل التكاليف، واستطاع السفر بالعجلة إلى 5 دول خلال 20 يومًا فقط كان ينفق في اليوم الواحد يورو واحد فقط، وتحدث «عبدالجيد» لـ«المصري اليوم»، عن مغامرته قائلًا: «المعروف عن شباب إسبانيا أنه منغلق على نفسه ويرفض السفر إلى خارج البلد، فقمت بعمل مبادرة استطعت فيها السفر إلى 5 بلاد تنقلت فيها بالعجلة، وقابلت وزير الاستثمار في بلدة أندورا الذي حرص على الاستماع إلى تجربتى وقمت بإجراء لقاء تليفزيوني مع التلفزيون الرسمى للبلدة، وكنت أحرص على زيارة غرفة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار لكل بلد أزورها للبحث عن منحة أو فرصة عمل».

حرص «عمر» على إنشاء برنامج الأعمال التطوعية باللغة العربية وعدد من اللغات الأجنبية لتوصيل رسالة أن الشباب العربى قادر على الإبداع، وهى أحد الأسباب التي رشحته إلى اختيار الاتحاد الأوروبى له كأفضل شخصية عام 2017 وكان العربى الوحيد الذي تم اختياره.

أوضح «عبدالجيد» أن «هدفي الأساسى كان تغيير الفكرة المأخوذة عن العرب في الدول الأجنبية، وهى أن العربى يستطيع أن يكون صاحب العمل وله البيزنس الخاص به إذا استطاع توظيف وقته وقدراته بشكل صحيح»، مشيرًا إلى أنه «بعتبر أمي مثلي الأعلى وشجعتني على السفر والمغامرة رغم صغر سني».