شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة لمياه الشرب تصلح ماسورة صرف بجوار مدرسة الطبرى بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ردا على شكوى أرسلت من القارئة ماجد زكريا لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع تحت عنوان " شكوى من تراكم القمامة المختلطة بمياه الصرف الصحى بجوار سور مدرسه الطبري بمصر الجديدة". جاء فى الرد: شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبري أفادت أنه تم التواصل مع المواطن صاحب الشكوى، وأفاد بأنه عند قيام لودر الحي برفع القمامة منذ أسبوع كسر ماسورة مياه شرب واختلطت بالقمامة، وحضرت شركة المياه وقامت بإصلاح الكسر،و بذلك أزيلت اسباب الشكوى .



تراكم القمامة المختلطة بمياه الصرف الصحى (2)



تراكم القمامة المختلطة بمياه الصرف الصحى (5)



تراكم القمامة المختلطة بمياه الصرف الصحى (1)

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