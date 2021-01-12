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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ وزارة التموين

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى: 

‏‎- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ 2.5 جنيه، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه للكيلو، والجزر 6 جنيهات، والخيار 4.5 جنيه.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 والفلفل الألوان 20 والليمون 16 جنيها.


- الفاصوليا الخضراء 7 جنيهات.

- التفاح السكرى 24 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الموز البلدى 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها

‏- التفاح الإيطالى 24 جنيها.

‏- الباذنجان الأبيض 5 جنيهات.

- البسلة 8 حنيهات.

- الفاصوليا الخضراء 7 جنيهات.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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