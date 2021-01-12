شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ 2.5 جنيه، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه للكيلو، والجزر 6 جنيهات، والخيار 4.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7 جنيهات للكيلوجرام.
- الفلفل البلدى بـ 5 والفلفل الألوان 20 والليمون 16 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء 7 جنيهات.
- التفاح السكرى 24 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 6 جنيهات.
- الموز البلدى 11 جنيها.
- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها
- التفاح الإيطالى 24 جنيها.
- الباذنجان الأبيض 5 جنيهات.
- البسلة 8 حنيهات.
- الفاصوليا الخضراء 7 جنيهات.