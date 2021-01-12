شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تواصل صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، بجانب الاستمرار فى معاشات يناير الجارىً، لمن تخلفو عن الصرف فى المواعيد المحددة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتتضمن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلي الدفعه الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه منهم ما يقرب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و 7 مليار جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس مع الإتاحة لكل صاحب معاش و مستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت " ميزة" مهماً كانت قيمة إستحقاقاتة التأمينية من صرف جميع الإستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي و المقدر عددها 12 الاف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية إعتباراً من اليوم الأول من الشهر.

‎وتقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض بالعمل على دمج جميع مكاتب التأمينات التابعة لصندوقي التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاع الحكومي وكذلك العاملين في قطاع الأعمال العام والخاص في محافظة القاهرة والبالغ عددها 67 مكتبًا، ونقل الأرشيف الورقي منها وتحويلها لمكاتب أمامية فقط "خدمة عملاء" مهمتها تلقى طلبات المتعاملين معها، على أن يخصص المبنى الرئيسي لصندوق التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاع الحكومي بمنطقة "لاظوغلى" بوسط العاصمة ليصبح مركز عمليات التأمينات بمحافظة القاهرة و أن الهيئة ستطبق نفس آليات التطوير والدمج بمحافظتي الدقهلية وأسيوط في نفس الوقت.