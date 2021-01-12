شكرا لقرائتكم خبر عن محور 26 يوليو بكامل طاقته بعد تلاشىالشبورة وانتهاء الذروة الصباحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محور 26 يوليو للعمل بكامل طاقته الاستيعابية بعد انقشاع الشبورة الصباحية وانتهاء فترة الذروة الصباحية، مع اتجاه الموظفين إلى أعمالهم.

ويرصد ”الخليج 365” حركة السيارات أعلى الطريق، من خلال فيديو يوضح الحالة المرورية.

شهدت الطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة صباح اليوم، الثلاثاء، كثافات مرورية على الطرق، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم.

وظهر على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين.

وتواجدت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع، وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.