شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنقل 35 أسرة للأسمرات وتزيل 31 عقار بميدان السيدة عائشة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أجهزة حى الخليفة أزالت حتى الآن 31 عقار بميدان السيدة عائشة بمحيط مسجد المسبح، من إجمالى 47 عقار، وتم نقل وتسكين 35 أسرة من إجمالى 56 أسرة وتسكينهم بوحدات آدمية بحى الأسمرات، وتوفير حياة كريمة لها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات.

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال أنه يتم إزالة العقارات وتسكين الأسرة بشكل فورى بمشروع الأسمرات فى وحدات سكنية مؤثثة بالكامل ومزودة بالخدمات اللازمة، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير بديل أمن يوفر حياة كريمة لسكان تلك الأماكن.

وأشرفت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على أعمال الإزالة بميدان السيدة عائشة، بحضور اللواء عارف عبد العزيز رئيس حى الخليفة والادارات المعنية والتنفيذية بحى الخليفة والمنطقة الجنوبية.

وأكدت نائب محافظ القاهرة، أن العقارات التى يتم إزالتها تمثل خطورة على قاطنيها، وتم نقل الأسر لوحدات جديدة مجهزة بالفرش والأجهزة الكهربائية، وتسكينهم على الفور بحى الأسمرات3.

ووجهت نائب المحافظ بتوفير وسائل لنقل متعلقات المواطنين والإشراف على تسكينهم بحى الأسمرات، مشيرة إلى أن ذلك يأتى استكمالا لأعمال التطوير الجارية والمستمرة بأحياء المنطقة الجنوبية، ولتوفير حياة كريمة لكل مواطن وسكن راقى بمجتمع متحضر ومتوفر به كافة الخدمات المجتمعية مقدمة بشكل حضارى يليق بالمواطن المصرى، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطن المصرى وبمجتمع امن ليحيا حياة راقية بعيدا عن العشوائيات الخطرة .













