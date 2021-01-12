شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة القمص إرميا بشير كاهن كنيسة مار جرجس بسوهاج إثر إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى القمص إرميا بشير كاهن كنيسة ما رجرجس بسوهاج، أمس إثر إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنت الكنيسة.



بيان الكنيسة

وخرج أمس الأنبا تادرس مطران بورسعيد من مستشفى أم النور بمصر الجديدة، بعد تعافيه من العدوى بفيروس كورونا المستجد، حيث تعرض للإصابة بالعدوى أواخر ديسمبر الماضي، ونصحه الفريق الطبي المعالج بدخول مستشفى أم النور بمصر الجديدة للخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية خلال الفترة الماضية حتى تعافيه وخروجه.

وخلال الشهر الماضى توفى العديد من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منهم القس موسى عزيز كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بعزبة تتا مركز منوف، التابعة لإيبارشية المنوفية، عن عمر تجاوز ثلاثًا وستين سنة، قضى منها ما يقارب 29سنة في الخدمة الكهنوتية، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، وكذلك، القس روفائيل ميخائيل كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعصرة، التابعة لايبارشية حلوان والمعصرة.