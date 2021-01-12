شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين الأوقاف وجامعة عين شمس غدا لتطوير برامج تدريب الأئمة والواعظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن توقيع بروتوكول بين الوزارة وجامعة عين شمس، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لتعزيز التعاون بينهما فى ذلك وفِى العديد من المجالات التى يعلن عنها عند توقيع البروتوكول.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن البروتوكول يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتطوير برامج تدريب الأئمة والواعظات وجميع العاملين بالأوقاف.

ووقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، أمس الإثنين، برتوكول تعاون عقد بشأن برامج تدريبية للأئمة والواعظات بجامعة الأزهر الشريف، حيث وقالت وزارة الأوقاف، إن البروتوكول يتضمن عقد دورات متتابعة فى مجالات:-

1. اللغة العربية، من خلال كليات وأقسام اللغة العربية بالجامعة.

2. الإرشاد النفسى وأساسيات علم الاجتماع، من خلال كليات التربية وأقسام الطب النفسى بكليات الطب.

3. بناء المهارات الإعلامية، من خلال كلية الإعلام.

وتابعت الوزارة:"إضافة إلى تقييم المسابقات الخطابية والثقافية والبحثية، من خلال كلية الدعوة وأقسام الدعوة بكليات أصول الدين، وكليات الشريعة، والدراسات الإسلامية".

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار سلسلة متتابعة من البروتوكولات ، ستقوم الوزارة بتوقيعها مع عدد كبير من الجامعات المصرية ، للاستفادة من خبرة جميع الجامعات المصرية فى مختلف المجالات والتخصصات، كما تهدف هذه البروتوكولات الواسعة إلى جانب أبعادها الثقافية إلى قضية أهم، وهى قضية الدمج والتواصل المجتمعى للسادة الأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم فى اتساع المدارك الحياتية للعاملين فى الحقل الدعوى.

وتابع جمعة: "ويسهم فى التعرف عن قرب عن مدى الرؤية العصرية التى وصل إليها مستوى الأئمة والواعظات، وإبراز صوت وصورة الإسلام الوسطى السمح من خلال الفكر المتفتح المستنير الذى يتسم به هؤلاء الأئمة والواعظات، كل ذلك خدمة لديننا ووطننا، والتأكيد على أهمية أن نعمل معا وبروح وطنية عالية فى كل ما يخدم قضايا هذا الوطن العظيم مصرنا العزيزة، وقضايا أمتنا، ويعمل لصالح الإنسانية وتحقيق السلام العالمى والتعايش السلمى بين البشر جميعا، بحكم الأخوة الإنسانية التى تجمع الناس جميعا.