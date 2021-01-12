شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطرق: الانتهاء من تنفيذ طريق الصعيد الصحراوى الغربى خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء حسام مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكبارى، أن قطاع الطرق والكباري يشهد طفرة كبيرة في مصر، مشيرًا إلى أنه حتى 2014 كان يوجد 38 كوبرى على نهر النيل، والخطة الجارية تستهدف وصول هذا الرقم لـ 60 محورًا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، أنه تم البدء في عمل خطة برصد مجموعة من المحاور على النيل نتيجة لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث تم الانتهاء من 11 محورا.

وذكر أن هناك 7 محاور تم افتتاحهم وأربعة يتم العمل التجريبي عليهم، وهم سملوط وقوط وكلبشة وعدلى منصور.

وتابع أن هناك مجموعة محاور أخرى جارى تنفيذها حاليا مثل بديل خذان أسوان وغيره، متابعا أن مفهوم المحاور أختلف تماما، حيث انها تربط جميع الطرق الطولية ببعضها من الشرق للغرب والعكس، خاصة بصعيد مصر.

وفيما يتعلق بطريق الصعيد الصحراوى الغربي، قال إنه يتم تطويره منذ فترة ، حيث انتهت المرحلة الأولى الخاصة به بواقع 90% من القاهرة للمنيا بطول حوالى 230 كيلو، مضيفا إلى أنه خلال الشهرين القادمين سيتم انتهاء تلك المرحلة.

وأشار إلى أن هذا الطريق من المشروعات القومية التى ستقوم بنقل صعيد مصر لمرحلة أخرى.، وذكر أنه قبل 2014 كان المسافة بين كل محور 100 كيلو متر، والآن 25 كيلو متر، بما يوفر الكثير من الجهد والوقت.