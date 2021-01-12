شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 971 شابا والتفتيش على 806 منشآت فى الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 971 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 15 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3534 شاباً منهم 27 من ذوى القدرات ، وتوفير 31 فرصة عمل .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 11 ألف جنيه لـ 5 عمال كرعاية اجتماعية ، و 6 آلاف جنيه لـ 3 عمال رعاية صحية.

وقال أحمد القللى مدير المديرية -فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي- إن المديرية قامت بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال التفتيش العمالى على 806 منشأة وتم القيام بـ 38 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 6 ندوات توعية ، بالإضافة إلى تلقى 57 شكوى من بوابة الشكاوى الحكومية تم تسوية 4 شكاوى منها ، وإحالة 15 شكاوى منهم للقضاء وجهات أخري، وحفظ 7 شكاوى أخرى ، ومازالت 31 شكوى منها تحت البحث والدراسة ، فضلاً عن فض إضراب بإحدى الشركات العاملة فى نطاق المحافظة .

أما عن مجال استخراج تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية باستقبال طلبات 5 أجنبياً ، منهم 3 سورى الجنسية ، وفلسطينيين، واستخراج 2840 شهادة قياس مستوى المهارة ، وكارنيه مزاولة الحرفة .

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التدريب المهنى بدأت المديرية 6 دورات تدريبية فى مجال التدريب التحويلى لـ 145 متدرباً ،وتعقد دورة تدريبية أخرى فى وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 496 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى .