شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحويلات المرورية لغلق طريق الثلاجة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى سيارات أعلى مزلقان (المرازيق/طريق الثلاجة) بدائرة مركز شرطة البدرشين، الأمر الذى يستلزم (غلق كلى لطريق الثلاجة) من أمام المزلقان فى الإتجاهين وذلك لمدة (6 أشهر).. هذا ويتم تنفيذ التحويلات المرورية ، من خلال حركة سير المركبات القادمة من طريق المريوطية وطريق أسيوط الزراعى وترغب فى السير إتجاه طريق الثلاجة مروراً بمزلقان المرازيق ذهاباً وإياباً تسلك طريق الدكمى والذى يبعد عن طريق الثلاجة ما يقرب من (1,5كيلو متر).

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.