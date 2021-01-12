شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية خلال 72 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021 إلى الأحد 17 يناير 2021، وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس وخرائط الظواهر الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة، كما يلى :

الثلاثاء 12 يناير 2021: شبورة كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأربعاء 13 يناير 2021: أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة

أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد

انخفاض فى درجات الحرارة بكافة الأنحاء

يوم الخميس 14 يناير 2021: أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التى تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض المناطق.