شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن تفاصيل بروتوكول التعاون لتوفير لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهرا للإعلان عن تفاصيل بروتوكول تعاون ثلاثي بين الوزارة وصندوق تحيا مصر ومجموعة طلعت مصطفي لتوفير لقاحات كورونا وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهنى المستمر.

وتتحدث وزيرة الصحة والسكان عن تفاصيل توريد لقاحات كورونا خلال الفترة المقبلة واليات توزيعها واستعداد الوزارة بمنظومة الكترونية لتسجيل وحجز اللقاح.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.