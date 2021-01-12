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الصحة تعلن تفاصيل بروتوكول التعاون لتوفير لقاحات كورونا

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القاهرة - سامية سيد - تعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهرا للإعلان عن تفاصيل بروتوكول تعاون ثلاثي بين الوزارة وصندوق تحيا مصر ومجموعة طلعت مصطفي لتوفير لقاحات كورونا وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهنى المستمر.

وتتحدث وزيرة الصحة والسكان عن تفاصيل توريد لقاحات كورونا خلال الفترة المقبلة واليات توزيعها واستعداد الوزارة بمنظومة الكترونية لتسجيل وحجز اللقاح.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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