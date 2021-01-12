شكرا لقرائتكم خبر عن أصغر نائبين يؤديان اليمين الدستورية فى الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى أصغر نائبين فى مجلس النواب وهما النائبة فاطمة سليم، والنائب أبانوب عزت، اليمين الدستورية من على منصة المجلس، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية التى انطلقت، منذ قليل.

وفي مستهل اليوم، حرص المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب، على تفقد كافة القاعات وأماكن الانتظار المخصصة للنواب، والاطمئنان على سلامة كافة الإجراءات.

ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان، ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.