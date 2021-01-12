شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير اليوم 51 رحلة دولية تقل 6355 راكبا إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الثلاثاء، رحلاتها إلى 51 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 6355 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران، أن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل 51 رحله منها 41 رحلة دولية إلى كل من بيروت، جدة، بغداد، الرياض، لندن، الدمام، باريس، اسطنبول، دبي، المدينة المنورة، الخرطوم، عمان، الشارقة، أديس أبابا، أبوظبي، إربيل، البحرين، تونس، لاجوس، ابوچا، دوالا، موسكو، أثينا، ڤيينا، فرانكفورت ، بودابست ، و 8 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و رحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6355 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.