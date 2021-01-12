شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم لتكون أعلى من معدلاتها بـ 6 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ترتفع اليوم على كافة الأنحاء لتصبح أعلى من معدلاتها بـ 6 درجات خلال هذا الوقت من العام .

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن ذلك بسبب تكون منخفض جوى على البحر المتوسط يعمل على سحب كتلة جنوبية خلال اليوم تصل معها درجة الحرارة على القاهرة إلى 26 درجة، ولكن سرعان ما تنخفض غدا الأربعاء لتعود الحرارة إلى معدلاتها .

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة ، وشبورة مائية صباحا وطقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ، والرياح معتدلة، و طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.