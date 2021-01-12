شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة تجمع رئيسة الجلسة الافتتاحية للنواب2021 وأصغر الأعضاء سنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، أول صور للكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، التى تترأس الجلسة للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب للفترة (2021 - 2026)، المزمع انطلاقها بعد قليل، بصفتها أكبر الأعضاء سنا، والنائبة فاطمة سليم أصغر الأعضاء سنا، وتعد هذه هى السابقة الأولى من نوعها التى تترأس فيها سيدة الجلسة الافتتاحية، كما يعاونها النائب أبانوب عزت بصفته أصغر الأعضاء سنا بعد فاطمة.

كان المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، قد استقبل النائبتين فريدة الشوباشي وفاطمة سليم، قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية التى ستبدأ فى تمام الساعة 11.

وتبدأ الجلسة الافتتاحية بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بأداء اليمين الدستورية، يعقبها أصغر عضوين الموجودين بجانبها على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس أداء اليمين الدستورية.

وبعد أداء كافة الأعضاء لليمين الدستورية تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى، على أن تبدأ بعدها إجراءات انتخاب وكيلى المجلس من بين المترشحين لهذا المنصب.

ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا، الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.