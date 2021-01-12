شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد أعضاء مجلس النواب.. والأمين العام يتفقد انتظام سير الإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأ أعضاء مجلس النواب في التوافد إلي مقر البرلمان استعدادا للجلسة الافتتاحية المزمع انطلاقها الساعة 11 صباحاً والتي تشهد أداء اليمين الدستورية فضلاً عن انتخاب هيئة مكتب المجلس (الرئيس والوكيلين).

وفي مستهل اليوم، حرص المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب علي تفقد كافة القاعات وأماكن الانتظار المخصصة للنواب والاطمئنان علي سلامة كافة الإجراءات.

ووفقا لجدول أعمال الجلسة الافتتاحية فإنها تستهل بتلاوة قراررئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 5 ) لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني،يعقبها قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أرقام 52 لسنه 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، و79 لسنه 2020بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الأولى من المرحلة الأولى، و86 لسنه 2020 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الأولى منالمرحلة الثانية .

كما يتلي في مستهل الجلسة ايضا القرار رقم 89 لسنه 2020 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى ( جولة الإعادة ) في انتخاباتمجلس النواب، و90 لسنه 2020 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلةالثانية ( جولة الإعادة ) في انتخابات مجلس النواب.

ويعقب ذلك تلاوه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 4 ) لسنة2021 بتعيين أعضاء مجلس النواب، ثم تبدأ اجراءات اداء الاعضاء اليمين الدستورية، حيث يؤدي 592 برلمانيا منهم 420 نائب جديديدلي باليمين لأول مره، وذلك من أصل 596 لاسيما وأن هناك 3 حالات وفاه بين صفوف النواب فضلا عن مقعد دائرة ديرمواس بالمنياالمؤجل من المرحلة الأولى بسبب حكم قضائى.

ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.