شكرا لقرائتكم خبر عن سى إن إن:FBI يحذر من التخطيط لمظاهرات مسلحة فى جميع الولايات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI، قد حصل على معلومات تفيد بأن "مظاهرات مسلحة" يتم التخطيط لها في الولايات الـ50 بأمريكا بما فيها العاصمة، واشنطن، خلال الأيام القادمة وحتى يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن فى الـ20 من الشهر الجارى.

وبحسب الشبكة، فإنها حصلت على مذكرة داخلية للإفى بى أى جاء فيها أن "مظاهرات مسلحة يتم التخطيط لها فى الولايات الـ50 فى الفترة من16 يناير إلى 20 يناير، وفي الكونجرس من 17 يناير إلى 20 يناير.

ولفتت المذكرة إلى أن هناك تهديدات من "ثورة مسلحة" لو تم الإطاحة بالرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عبر اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكى، والذي ينص على أن ذلك ممكن إن كان نائب الرئيس مايك بنس على رأس القائمة مع غالبية مسئولى حكومة ترامب للموافقة على أن الرئيس غير لائق للمنصب ومصادرة السلطة منه مؤقتا.

ويأتى هذا في الوقت الذي تصعد فيه الأجهزة الأمنية فى الولايات المتحدة من إجراءاتها قبيل يوم التنصيب، حيث تستعد لاحتمال المزيد من أعمال العنف عقب اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي.

وكانت عمدة واشنطن موريل بوزر، قد قالت إنها طلبت من وزارة الداخلية إلغاء أى تصاريح للتجمع العام في المدينة من اليوم حتى 24 يناير، وهى الفترة التى تغطي حفل تنصيب بايدن فى 20 يناير.

ويكثف الديمقراطيون ضغوطهم من أجل الإطاحة بترامب سواء بالتعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريمى أو عزله عبر الكونجرس فى محاولة لإدانته سياسيا ومنعه من الترشح مجددا فى انتخابات الرئاسة عام 2024.