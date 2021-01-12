شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يستعد لاستقبال النواب فى أولى جلسات الفصل التشريعى الثانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، أولى جلسات الفصل التشريعى الثاني لمجلس النواب عن الفترة ( 2021-2026)، وذلك بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس للانعقاد في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثانى، وذلك فى تمام الساعة 11 ظهراً، وذلك وسط اجراءات احترازية ووقائية مشددة في مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19".

ومن المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشي الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين وهما النائبة فاطمة سليم، النائب ابانوب عزت.

يأتي ذلك في ضوء استعدادات مكثفة من الأمانة العامة للمجلس، وتنظيم أماكن انتظار النواب، سواء بالبهو الفرعوني أو الخيمة التي تم إعدادها في ساحة المجلس.