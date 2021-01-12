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شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يستعد لاستقبال النواب فى أولى جلسات الفصل التشريعى الثانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، أولى جلسات الفصل التشريعى الثاني لمجلس النواب عن الفترة ( 2021-2026)، وذلك بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس للانعقاد في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثانى، وذلك فى تمام الساعة 11 ظهراً، وذلك وسط اجراءات احترازية ووقائية مشددة في مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19".
ومن المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشي الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين وهما النائبة فاطمة سليم، النائب ابانوب عزت.
يأتي ذلك في ضوء استعدادات مكثفة من الأمانة العامة للمجلس، وتنظيم أماكن انتظار النواب، سواء بالبهو الفرعوني أو الخيمة التي تم إعدادها في ساحة المجلس.
ووفقا لجدول أعمال الجلسة الافتتاحية فإنها تستهل بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 5 ) لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني، يعقبها قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أرقام 52 لسنه 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، و79 لسنه 2020 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الأولىمن المرحلة الأولى، و86 لسنة 2020 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الأولى من المرحلة الثانية .
كما يتلي في مستهل الجلسة أيضا القرار رقم 89 لسنه 2020 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى ( جولة الإعادة ) في انتخابات مجلس النواب، و90 لسنه 2020 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية ( جولة الإعادة ) في انتخابات مجلس النواب.
ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 4 ) لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس النواب، ثم أداء الأعضاء اليمين الدستورية، ويعقبها إجراءات انتخابات رئيس المجلس، وأخيراً إجراءات انتخابات وكيلي المجلس.