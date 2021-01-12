شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الأقصر» تخاطب الأطقم الطبية بالتسجيل فور ظهور أعراض كورونا عليهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت مديرية صحة الأقصر، أعضاء الفرق الطبية بمراكز ومدن المحافظة، (طبيب بشري- طبيب أسنان- ممارس علاج طبيعي- صيدلي- تمريض- مراقب صحى- فني )، أنه في حالة إصابته أو مشتبه بإصابته بفيروس COVID-19، ولديه شكوى أو طلب، يقوم بالتسجيل على النموذج الخاص بإصابات الأطقم الطبية التالي: https://forms.gle/ByWJqMkC2iVrMuXs8 ، أو رقم "الواتس آب" الخاص بإصابات الأطقم الطبية: (01204854721) .

وأفادت مديرية الصحة في بيان لها أن «وحدة مقدمي الخدمة الطبية» ستقوم بالعمل على حل الشكوى والتواصل مع الحالة، في أسرع وقت ممكن.

وأفادت على صفحتها الرسمية، أن الأولوية للحالات الحرجة والعاجلة ثم باقي الحالات تباعا.