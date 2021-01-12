شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 44 ألف و278 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 44278 طن، بضائع و442 شاحنة، حيث شملت حركة الواردات 1234 طن بضائع، و234 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 43044 طن بضائع، و208 شاحنة.

وشهد ميناء سفاجا مغادرة السفينة Nasco Bearl، وعلى متنها 38 ألف و500 طن فوسفات متجهة إلى إندونيسيا والسفينة أمل، بينما استقبل الميناء 3 سفن، وهي أمانة، الحرية 2، أمل، وغادرت السفينة بوسيدون إكسبريس.