شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة اختيار «عميد طب بنها» تستمع للمرشحين الـ١٠ على المنصب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الثلاثاء، اجتماع لجنة اختيار العمداء بالجامعة، بعضوية كل من الدكتور شعبان طه نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس الجامعة السابق، وذلك لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية الطب البشرى.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

من جانبه، أكد «الجيزاوى» حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة.

وأشار إلى أن لجنة اختيار عميد كلية الطب البشرى ضمت كلا من الدكتور أحمد سعيد أحمد الأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجى بالكلية، والدكتور محمود عبدالصبور محمود الأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجى وعميد كلية الطب الأسبق.

ضمت قائمة المرشحين ١٠ أساتذة بالكلية، بينهم سيدة واحدة، وهم: خالد سلام مصلحي سلام، وعبدالمنعم محمود حامد عبدالمنعم، وأحمد مصطفى عبدالحميد السيـد، وهشــام خالد رشيد موسى، ومحمد جمال الدين عبدالحميد الأشهب، ومحمد فهمي شندي عامر، ومحمد جودة منتصر على يوسف، ومحمد عبدالسلام محمد عبدالفتاح، وعمادالدين مصطفى عبدالحافظ، وأخيرا نيـرمين عــدلي محمـود حسـن، وكيل الكلية لشؤون المجتمع وتنمية البيئة.