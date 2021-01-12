شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا تطلق أكبر مهرجان للأنشطة الطلابية «أونلاين» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إطلاق الجامعة لأكبر مهرجاناً للأنشطة الطلابية من نوعه لطلابها عن بعد «أونلاين»، في المسابقات الثقافية والفنية والتشكيلية والرياضية والاجتماعية والعلمية والكشفية والاتحادات الطلابية، تحت شعار «النشاط الطلابي.. حياة» خلال الفترة من 13 يناير وحتى 20 فبراير 2021؛ حرصاً من الجامعة على استمرار الأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة بها، وتنمية وبث روح البهجة والإبداع، وخلق أجواء من التنافس بين الطلاب، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن المهرجان يستهدف استحداث أساليب مبتكرة في ممارسة الأنشطة الطلابية أونلاين عبر الوسائل التكنولوجية، ومنصات التواصل الإلكترونية؛ لإشراك أكبر عدد ممكن من طلاب الجامعة والطلاب الوافدين، والطلاب من متحدي الإعاقة في الأنشطة، وتغيير طرق التفكير التقليدية في ممارسة النشاط وتوظيفه في حياتهم اليومية.

ومن جانبه، كشف وليد عبدالقوي، مدير عام رعاية الطلاب بجامعة المنيا، أن مهرجان الأنشطة الطلابية الأول أونلاين يشمل بمسابقاته الثقافية مسابقة أصوات من السماء لتلاوة آيات الذكر الحكيم، ومسابقة لأفضل شاعر صاعد في الشعر العامي والفصحى، ومسابقة البحث الأدبي لأحد الروائيين المصريين، ومسابقة المقال، مضيفاً أن النشاط الفني يشمل مسابقة العزف والغناء الفردي، والإنشاد الديني والترانيم.

والفنون التشكيلية للرسم بالفحم والرصاص والأحبار والتصوير الفوتوغرافي، بينما يضم النشاط العلمي مسابقة لتنفيذ عرض تقدمي عن فيروس كورونا وأعراضه والوقاية منه، وقصة الخيال العلمي.

وفي النشاط الاجتماعي، يشارك الطلاب في بطولة الشطرنج أونلاين ومسابقة البحث الاجتماعي، وفي الأنشطة الرياضية يشارك الطلاب بمقطع مصور لجملة رياضية، ومسابقة الكاراتيه «كاتا» أونلاين، وفي النشاط الكشفي الإلكتروني يشارك الطلاب بإعداد وتنفيذ نموذج لأعمال ريادية للجوالين ومسابقة الأعمال الفنية للجوالات، وأخير في أنشطة الاتحادات الطلابية فيتاح للطلاب المشاركة في مسابقة تصميم بوستر وملصق إعلاني، ومسابقة المراسل التليفزيوني.

ويتم فتح باب التسجيل في مسابقات وأنشطة المهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي على الرابط: https://forms.gle/37TMAdaiSpCp1Rh37 خلال الفترة من 13-20 يناير الجاري، والبدء في استقبال الأعمال والفيديوهات وفقاً لشروط كل مسابقة والتي يسمح من خلالها اشتراك الطالب في أكثر من نشاط، وسيمنح الفائزين بالمراكز الأولي في كافة المسابقات جوائز مالية قيمة.