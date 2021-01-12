شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أسعار الأسمنت في السوق المحلي الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار أسعار الأسمنت، استقرار بالسوق المحلي، اليوم الثلاثاء، حيث أعلنت الشركات أسعارها كالتالي، أسمنت النصر 755 جنيهًا وسجل سعر أسمنت أسيوط «الفهد» 740 جنيهًا.

فيما سجل سعر لافارج للأسمنت «المخصوص» 760 جنيهًا، وسجل أسمنت سيناء 745 جنيهًا، فيما سجل أسمنت السويس 785 جنيهًا، وسجل أسمنت حلوان 785 جنيهًا، وسجل أسمنت مصر بني سويف 755 جنيهًا.