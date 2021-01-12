شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أسعار الحديد اليوم في السوق المحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار أسعار الحديد، استقرار بالسوق المحلي، اليوم الثلاثاء، حيث أعلنت الشركات أسعارها كالتالي، حديد عز ١٣٨٠٠ جنيه، وسجل حديد بشاي ١٤٠٠٠ جنيه.

فيما سجل حديد العتال 13450 جنيها، وسجل سعر حديد المراكبي 13300 جنيه، بينما سحل حديد المصريين 13500 جنيه، وسجل العشري 13300 جنيه، وأخيرا سجل حديد مصر ستيل 13300 جنيه.