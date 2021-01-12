شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار البقوليات في سوق التجزئة بالقاهرة والجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترصد «المصري اليوم» أسعار البقوليات، بسوق التجزئة بالقاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر كيلو الفول البلدي ما بين 22.50 و24 جنيه، كما سجل سعر كيلو الفول المستورد ما بين 14 و16 جنيه.

وسجل سعر كيلو الحمص نحو 25 جنيها، كما سجل كيلو الفاصوليا البيضاء نحو 26 جنيه، وتراوح سعر كيلو العدس ما بين 15 و16 جنيه، في حين تراوح كيلو الترمس تراوح ما بين 17 و20 جنيها، وتراوح سعر اللوبيا ما بين 22 إلى 24 جنيه .