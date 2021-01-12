شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الأسماك في سوق العبور.. والبلطي بـ15 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الأسماك في سوق العبور استقرارًا، اليوم الثلاثاء، حيث سجل أسعار الأسماك البلطي في سوق العبور اليوم بجميع درجاته ما بين 15 إلى 16 جنيهًا، وقشر البياض ما بين 70 إلى 90 جنيهًا.

وسجل سعر فيليه البلطي بين 40 و100 جنيه، وسجل البياض البلدي 80 إلى 90 جنيهًا، أما البلطي الأسواني فوصل لـ37 جنيهًا، فيما بلغ سعر الماكريل 25 إلى 35 جنيهًا، وتراوح سمك الوقار بين 80 و100 جنيه.

فيما سجل سعر الجمبري المجمد 105 جنيهات، أما القراميط فبلغ 25 جنيهًا، والمكرونة السويسي 65 جنيهًا، والبوري الممتاز فتراوح بين 35 إلى 48 جنيهًا، كما تراوح سعر سمك كاليماري بين 110 إلى 160 جنيهًا، فيما بلغ سعر السردين المجمد من 15 إلى 25 جنيهًا.