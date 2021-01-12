شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بأسعار اللحوم محليًا.. وكيلو الكندوز يصل لـ160 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار اللحوم البلدية، ارتفاع في السوق المحلي، اليوم الثلاثاء، حيث تراوح سعر الكيلو البتلو ما بين 90 إلى 175 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 100 إلى 130 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الكندوز، ما بين 85 إلى 160 جنيهًا.

وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم ما بين 80 إلى 170 جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 110 إلى 185 جنيهًا، وهو الأعلى سعرًا في السوق المحلي.