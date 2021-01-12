شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: انتهاء الشبورة غدًا.. ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الثلاثاء، إن هناك شبورة اليوم ولكنها خفيفة وأقل كثافة وغير مؤثرة على الطرق، والضباب تلاشي.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بداية من الغد وبعد الغد تبدأ الشبورة في الزوال على معظم أنحاء الجمهورية، وذلك بسبب وجود نشاط للرياح المصاحب للرمال والأتربة.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرؤية الأفقية ستقل على الطرق الصحراوية والسريعة بسبب الرمال والاتربة المثارة وليس بسبب الشبورة.

وأردفت أن حالة الجو شهدت بالأمس ارتفاعًا في درجة الحرارة وسوف يستمر اليوم وغدا وتكون أعلى من المعدلات بثلاث أو أربع درجات وتصل إلى 25 و26 درجة مئوية.

وطالبت بعدم الانخداع بهذا الارتفاع في درجات الحرارة لأنه مؤقت وسوف ينتهي غدا، وسوف يكون بداية من الخميس انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتصل لـ19 درجة.

واستطردت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة الصغرى تسجل اليوم من 15 إلى 16 درجة ما يتبعها شعور بالدفء ولكنها ستنخفض بداية من بعد غد إلى 11 درجة مئوية.

وأكدت أن فرص سقوط الأمطار تبدأ من الغد على السواحل الشمالية للبلاد وتستمر كذلك يوم الخميس على المنطقة ذاتها إضافة إلى مناطق على الوجه البحري وتتواصل حتى مطلع الأسبوع المقبل.

واختتمت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة سوف تكون متغيرة.