شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ملحوظ بأسعار الدواجن محليا.. والكيلو ب ٢٢.٠٠ جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الدواجن في السوق المحلي، ارتفاع خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء، 20 إلى 22 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء بين 22 و23 جنيهًا، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 28 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو الأمهات من 15 إلى 17 جنيهًا.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض بين جنيه و2 جنيه، وسجل الكتكوت الأحمر نحو 3 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 3 جنيهات، ويتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات، وسجل الكتكوت الرومي عمر يوم 17 جنيهًا، والكتكوت الرومي الأسمر عمر يوم 16.50 جنيه، والكتكوت الرومي البرونزي عمر يوم 16 جنيهًا.