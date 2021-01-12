شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 810 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، استقرارًا، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 810 جنيهات للجرام، وسط توقعات بتباين سعر الذهب خلال تعاملات اليوم.

وسجل سعر جرام الذهب 18 سجل 764 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب 24 سجل 925 جنيهًا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب سجل 6840 جنيهًا، وسجلت أونصة الذهب 1850 دولارًا.