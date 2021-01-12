شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع اسعار الخضروات في سوق العبور.. البطاطس بـ 1.25 والطماطم بـ1.50 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور، ارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث سجلت أسعار الطماطم من ما بين ١.٥٠ و٢.٧٥ جنيه للكيلو، والبطاطس من ١.٢٥ قرش إلى ٢.٢٥ جنيه، والبصل من ٣.٠٠ إلى ٥.٥٠ جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من ٢ إلى ٤.٢٥ جنيهات، والفاصوليا ما بين ٢.٠٠ إلى ٤.٠٠ جنيه، والفلفل الرومي بين ٢ إلى ٦ جنيه، والثوم بـ18 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدي، فتراوح ما بين ١.٢٥ ٢.٧٥ جنيه، ووصل البنجر ما بين 3 إلى ٤ جنيهات، وسجل الخيار البلدي ١.٥٠ إلى ٣.٥٠ جنيهات، والملوخية 2 إلى ٤ جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من ٤ إلى ١٠ جنيه.