شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الفاكهة في سوق التجزئة بالقاهرة والجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترصد «المصري اليوم» أسعار الفاكهة بسوق التجزئة بالقاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، حيث سجل اليوسفي بلدي 7.75 جنيه، يوسفي كلمنتينا 8.50 جنيه، برتقال فلاحي بصره 7.50 جنيه، برتقال بلدي 7.75 جنيه، برتقال سكري 7 جنيه، موز بلدي 12 جنيه .

وسجل الرومان 9 جنيهات، كنتلوب 6 جنيهات، جوافه 9 جنيهات، كاكا 20 جنيها، تفاح إيطالي سكري 19 جنيه، تفاح أحمر سوري 25 جنيها، تفاح أصفر سوري 25 جنيها، تفاح أخضر 35 جنيها، تفاح أحمر بولندي 21 جنيه، تفاح أصفر بولندي 20 جنيها، فراولة 15 جنيهًا .

فيما سجل البرقوق المستورد 28 جنيها، عنب أبيض 31 جنيه، عنب أسود مستورد 40 جنيه ،عنب كريمسون مستورد 50 جنيه، كيوي 33 جنيه .