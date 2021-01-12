شكرا لقرائتكم خبر عن «الشوباشي» عن ترأسها الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب: «هدايا القدر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إنها سعيدة بترأسها الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، والذي ستعقد ظهر اليوم كونها أكبر الأعضاء سناً.

وقالت في إتصال هاتفي مع لميس الحديدي، ببرنامج كلمة أخيرة؟، على شاشة ON: «من مفاجآت وهدايا القدر، أنا عندي فكرة عن اللي هيحصل بكرة، بس لسه هيبة الموضوع، لكن بحمد ربنا إني عشت لليوم اللي أشوف فيه برلمان محترم يضم 25% على الأقل من المرأة، بالإضافة للشباب الذين يمثلون مستقبل مصر، مع وجوه ثقافية وإعلامية محترمة».

وقالت أنها التقت قبل جلسة اليوم، بالمستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب من أجل إجراء بروفات على ما سيحدث في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس.

وخلال الهواء داعبت لميس الحديدى، الشوباشي، بإعتبارها أكبر الأعضاء سناً، قائلة: «أنا عارفة إن موضوع سخيف بالنسبة للستات حكاية أكبر الأعضاء سناً المفروض يبقى أكثر الأعضاء جمالا ؟»، لترد الشوباشي من جانبها قائلة:«أنا كاتبة تاريخ ميلادى على صفحتى من أول لحظة وفى كل مكان ولم أحاول أن أغير في تاريخ الميلاد..أنا صادقة في كل أمور حياتى الشخصية وأوضاعى الاجتماعية».

وأكدت الشوباشي أن أهم ما تريد القيام به اليوم هو وصول صوتها، وأن تنفذ الإجراءات الاحترازية بإتقان في الجلسة الافتتاحية وعلى أكمل وجه للحفاظ على سلامة الأعضاء.