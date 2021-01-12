شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفاكهة بسوق العبور .. والرمان بـ 6 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الفاكهة بسوق العبور، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث سجل العنب المستورد الأصفر ٢٠ جنيه، والموز البلدي ٩،٥٠ جنيهات، والبلح الرملي بين ٦ إلى ٩ جنيها والأسود ٨.٠٠ جنيهات والبرحي ٢٧ جنيها، والتفاح سوري لبناني من ١٣ إلى ١٤ جنيهًا، والتفاح الجولدن من ١٣ إلى ١٧ جنيها، والموز المستورد ٢٧ جنيها، وسجلت الفروله لين ٩ إلى ١٣ جنيها .

وسجل التفاح الأمريكي بين ١٧ إلى ٢٣ جنيه، وسجل العنب الرومي الأحمر بين 6 إلى ٧ جنيهات، والكنتالوب ٣ إلى ٥ جنيهات، والمانجو نعومي 20، والكمثرى 15 إلى ١٨ جنيهًا، والخوخ 35 جنيها .

فيما سجل البرتقال البلدي بين ٢.٥٠ إلى ٤.٥٠ جنيها، والبرتقال اليوسفي بين ٢.٥ إلى ٥ جنيهات، والبرتقال السكري بين ٣ إلى ٤.٥٠ جنيها، والتين 6.5، والبرتقال أبوسرة بين ٢.٥٠ إلى ٤ جنيهات، الجوافة بين ٤ إلى 7.٠٠ جنيهات، والرمان بين ٣ إلى ٦ جنيهات، والمانجو الفص 70 جنيها.