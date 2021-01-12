شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أسعار الغذائية الأساسية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، تباين اليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر الأرز بين ٦.٠٠ إلى ٧ جنيه، والزيت الخليط بين ١٦ إلى ١٩ جنيه، والسكر يتراوح بين ٧.٠٠ إلى ٨.٠٠ جنيه.

‏‎فيما سجلت الطماطم ٢.٢٥ جنيه للكيلو، والبطاطس بـ ٣.٥٠ جنيهات، والبصل ٦ جنيهات، والكوسة 6.٠٠ جنيه للكيلو، والجزر ٧ جنيهات، والخيار 7.5 جنيه، والباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6.5 جنيه للكيلوجرام، والفلفل البلدى بـ 5 والليمون 9 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 جنيه، والباذنجان الأبيض 5 جنيه.

وسجل الكنتالوب ٥.٥٠ جنيهات، والتفاح السكرى ٢٠ جنيها، والموز البلدى 12 جنيه، والعنب المستورد بـ 30 و35 جنيها.

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