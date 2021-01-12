شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن النسائى يشارك فى تأمين كأس العالم لليد مصر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الأمن النسائى فى تأمين بطولة كأس العالم لليد مصر 2021، حيث يتم تأمين كافة مباريات البطولة، وذلك بالملاعب التى ستقام عليها البطولة.

وأنهى رجال الأمن، استعدادتهم لتأمين حفل الافتتاح لبطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021، غدا الأربعاء، وتأمين كافة مباريات البطولة، من خلال المجموعة الافريقية التي تتولى تأمين البطولة بالكامل.

بدوره، أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالجهد الكبير الذي تبذله الأفريقية للأمن والحراسة في تنظيم وتأمين مختلف البطولات الرياضية والأحداث المختلفة علي مستوي الجمهورية.

جاء ذلك علي هامش تفقد الوزير لآخر الاستعدادات الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة اليد والتي ستقام في الفترة من 13 وحتي 31 يناير الجاري، مؤكدا علي أهمية الدور الذي تلعبه "الافريقية للأمن والحراسة" كأحد مكتسبات الإدارة المصرية بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بمصر مطلع العام 2019.

كما أكد أن تأمين البطولة يتم من خلال الاعتماد علي مجموعة متميزة من الشباب الجامعي الذين يتم اختيارهم بعناية وتدريبهم وفق أحدث البرامج التأهيلية من خلال مجموعة متخصصة من الخبراء بالتعاون مع الجهات الأمنية.

يذكر أن بطولة كأس العالم لكرة اليد تقام في الفترة من 13 وحتى 31 من يناير الجاري ويتنافس بها 32 منتخبا وتجري المنافسات علي الصالات المغطاة باستاد القاهرة ومدينة برج العرب ومدينة السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة.