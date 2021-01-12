شكرا لقرائتكم خبر عن حركة تنقلات لضباط الشرطة.. ورجب عبد العال مديرا لأمن الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة التنقلات والترقيات لضباط الشرطة، على مستوى الجمهورية، لمواجهة التحديات الأمنية، وتصعيد القيادات الشابة.

وشملت الحركة نقل اللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس، لتولى منصب مدير أمن الجيزة، ويعد "عبد العال"، من أبرز القيادات الأمنية، حيث تولى منصب مدير أمن السويس، في شهر ديسمبر عام 2019، بعد ترقية اللواء محمد جاد مدير أمن السويس حينها، وتوليه منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع مدن القناة.

وعمل عبد العال في مديرية أمن القاهرة لعدة سنوات، تقلد خلالها العديد من المناصب، حتى وصل إلى منصب نائب مدير أمن القاهرة، لقطاع الشمال سنة 2017، ومساعدا لمدير الأمن.

وحتى الآن لم يتم إعلان الحركة رسميا، ومن المتوقع أن تصدر خلال الساعات القليلة المقبلة.