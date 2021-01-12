شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسقوط أمطار الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء حالة عدم استقرار فى الأحوال الجوية غدا الأربعاء ، وحتى بداية الأسبوع المقبل، مع استمرار ارتفاع الحرارة لتكون أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام ، ثم تعاود الانخفاض الملحوظ بنحو 7 درجات يوم الخميس لتصل إلى 19 درجة.

وذكرت "شاكر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد"، أن وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة سيزيد الشعور، بانخفاض درجات الحرارة، مع وجود فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى حتى بداية الأسبوع القادم.

وقالت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، إن الشبورة المائية أقل كثافة من الأيام الماضة ، حيث تلاشى الضباب، وهذا مؤشر على الأحوال الجوية، نتيجة وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وتأثيرها على الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية.